رسميا.. إنزو في سيتي

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، رسميًا الثلاثاء عن إتمام صفقة التعاقد مع لاعب الوسط الأرجنتيني الدولي إنزو فرنانديز من تشيلسي بعقد يمتد حتى 2031.

وبحسب «ترانسفير» ماركت ومصادر صحافية بريطانية فإن اللاعب وصل مقابل صفقة قياسية قدرها 125 مليون جنيه إسترليني « 145 مليون يورو» وهي تعادل رقم المهاجم السويدي إلكسندر إيزاك الذي انتقل الموسم الماضي إلى ليفربول من نيوكاسل.

وخلال فترة وجوده في غرب لندن، اكتسب سمعة كواحد من أكثر لاعبي خط الوسط موهبة من الناحية الفنية في الدوري الإنجليزي الممتاز. وعلى الصعيد الدولي، فاز بكأس العالم 2022 وكوبا أمريكا 2024 مع الأرجنتين، قبل أن يظهر في نهائي كأس العالم هذا الصيف حيث خسر النهائي أمام إسبانيا.

وأوضح فرنانديز إنه في غاية السعادة لانضمامه إلى السيتي في هذه المرحلة من مسيرته الكروية وقال في تصريحان نشرت على الموقع الرسمي للنادي: «سيتي هو النادي الأكثر نجاحًا في إنجلترا في الآونة الأخيرة». وأضاف: «كل لاعب يريد أن يكون جزءًا من نادٍ كهذا لأن الجميع يعرف مدى جودة إدارته».

وأشار هوجو فيانا المدير الرياضي: «في مانشستر سيتي، نسعى دائمًا لجلب لاعبين من الطراز العالمي، وإنزو يناسب هذا الوصف تمامًا.. إنه لاعب خط وسط متكامل: موهوب تقنيًا، مجتهد، عنيد، وهداف.. إنه بارع في لعب أنماط كرة القدم المختلفة. ومرتاح للعب بأسلوب يعتمد على الاستحواذ، ويمكنه أيضاً اللعب بفعالية في الهجمات المرتدة».