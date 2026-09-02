بعد ثلاثية الهلال.. طاش يستقيل من الأهلي

تقدم خالد طاش عضو مجلس إدارة شركة النادي الأهلي وعضو اللجنة التنفيذية باستقالته، بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم من نظيره الهلال بنتيجة 3-0 في المؤجلة من الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي بحسب مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وأضوحت المصادر ذاتها، أن طاش تقدم بها صباح اليوم ومن المنتظر أن يتم الرد عليها من قبل المجلس رسمياً.

وكان طاش قد عمل على عدد من الملفات الأهلاوية في التسويق والإعلام منذ تعيينه في مجلس الإدارة أكتوبر 2025م.

وصبت الجماهير الأهلاوية جام غضبها في مواقع التواصل الاجتماعي على إداوة الشركة والبرتغالي روي بيدرو المدير الرياضي بعد الخسارتين المتتاليتين في بطولة الدوري أمام الخلود والهلال محملة إياهم المسؤولية كاملة بما يحدث للفريق خصوصاً بعد التعاقدات الأخيرة التي أبرمها النادي وعدم تعويض اللاعبين المغادرين هذا الموسم من الفريق.