تهمة الكحول تطارد مدافع ريال مدريد

أُدين راؤول أسينسيو، مدافع فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول في جزيرة جران كناريا أغسطس الماضي، حسب ما أكد مصدر قضائي، الأربعاء.

وتجاوز مستوى الكحول لدى البالغ 23 عامًا الحد القانوني بأكثر من ثلاثة أضعاف، وحُكم عليه بغرامة قدرها 14400 يورو «16.7 ألف دولار»، إضافة إلى تعليق رخصة قيادته لثمانية أشهر.

وأجريت المحاكمة في بلدة سان بارتولومي دي تيراخانا في جران كناريا، جرّاء الحادثة التي وقعت 16 أغسطس.

ولم يكن لاعب النادي الملكي، المنحدر من جزر الكناري، ضمن تشكيلة فريقه بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو في ذلك الوقت، إذ كان لا يزال يتعافى من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ تعرض لها في نهاية يوليو.

ومن المتوقع أن يمثُل المدافع الذي كان يُنظر إليه، قبل تراجع مستواه، كخليفة لسيرجيو راموس، في قضية أخرى في جران كناريا، تتعلق بمشاركة مزعومة، من دون موافقة، لفيديو يعود إلى 2023.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أنه من المتوقع تبرئة أسينسيو في تلك القضية، إذا سامحته بشكل رسمي المرأتان اللتان جرى تصويرهما.

ويواجه ثلاثة لاعبين سابقين في الفريق الرديف لريال مدريد محاكمة بتهمة تسجيل مزعوم لهذا الفيديو وتوزيعه، ومن المقرر أن تُعقد المحاكمة في 3 و4 و7 من سبتمبر الجاري.