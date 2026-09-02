الإصابة تبعد تورام عن يوفنتوس

خسر فريق يوفنتوس الإيطالي الأول لكرة القدم، خدمات لاعب وسطه الفرنسي كيفرين تورام، حتى يناير المقبل على أقل تقدير، بعد أن أعلن خضوعه، الخميس، لجراحة في الركبة، وفق ما أفادت تقارير إيطالية عدة، الأربعاء.

وسيخضع تورام لعملية جراحية بسبب مشكلة في الركبة تعرف طبيًا بمتلازمة الرضفة الفخذية والتي يعاني منها منذ نهاية الموسم الماضي.

وزار تورام اختصاصي الركبة مواطنه برتران سونيري كوتيه في ليون مطلع الأسبوع الجاري، وبحسب «لا جازيتا ديلو سبورت» و«سبورت ميدياست»، أوصى الاختصاصي بإجراء عملية جراحية للاعب البالغ 25 عامًا.

وأوضحت «لا جازيتا ديلو سبورت» أن الجراحة تهدف إلى معالجة تآكل الغضروف الذي يغطي الجهة الخلفية من الرضفة وتُجرى بواسطة المنظار.

ووفقًا للتقارير، سيغيب تورام عن الملاعب أربعة أشهر، على أن يعود إلى اللعب يناير 2027.

ولم يشارك تورام في أي مباراة تدريبية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد مع يوفنتوس وتدرب بعيدًا عن المجموعة معظم فترات الصيف، ثم جلس على مقاعد البدلاء في المباراة الأولى من الدوري الإيطالي أمام فروزينوني 1ـ0، قبل الغياب نهائيًا عن الثانية ضد بارما 2ـ0.

وتعاقد يوفنتوس الثلاثاء مع السنغالي باب ماتار سار قادمًا من توتنام الإنجليزي على سبيل الإعارة مع خيار الشراء في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية، لتعزيز خط الوسط وتعويض غياب تورام خلال الجزء الأول من الموسم.