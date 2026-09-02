الفايز يقود تنفيذية «دوري الملوك»

أعلن «دوري الملوك» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «Kings League MENA» تعيين وائل الفايز مديرًا تنفيذيًا للدوري.

وتعود المنافسات من جديد إلى الرياض العاصمة السعودية خلال الفترة من 18 سبتمبر إلى 30 أكتوبر 2026، ضمن الجولة الأولى «Split 1».

وأصبح الفايز أول من يتولى المنصب في المشروع الإقليمي وسيتولى قيادة أعمال وعمليات الدوري في المنطقة والإشراف على الاستراتيجية التجارية والشراكات الرئيسة والنمو التشغيلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وينضم الفايز إلى «دوري الملوك» قادمًا من الدوري السعودي للمحترفين، وشغل منصب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، ويتمتع بخبرة قيادية تمتد لأكثر من 20 عامًا في قطاعات الرياضة والإعلام والترفيه والتقنية.

وينظم «دوري الملوك» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «Kings League MENA» من خلال مشروع مشترك بين «سرج» للاستثمار الرياضي، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، و«دوري الملوك»، الظاهرة الكروية العالمية التي يقودها صنّاع المحتوى، والتي أسسها جيرارد بيكيه رائد الأعمال ونجم برشلونة والمنتخب الإسباني السابق.

وتشهد الجولة الأولى توسع المنافسة إلى عشرة فرق تمثل عددًا من أبرز أسواق كرة القدم والمجتمعات الجماهيرية في مختلف أنحاء العالم العربي، بما في ذلك السعودية ومصر والمغرب والأردن والكويت وقطر.

ويأتي الموسم الجديد امتدادًا للنجاح الذي حققه كأس الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «Kings Cup MENA» في نسخته الافتتاحية 2025، ويعود «دوري الملوك» العام الجاري بعدد أكبر من الفرق والمباريات، وبمشاركة مجموعة من أبرز صنّاع المحتوى والبث المباشر والشخصيات الكروية في المنطقة.

وقال الفايز: «يشرفني كثيرًا تولي هذه المسؤولية في مرحلة حافلة بالفرص بالنسبة لـ«دوري الملوك» في المنطقة. كرة القدم لها مكانة استثنائية في ثقافة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولا سيما لدى الجيل الشاب من الجماهير الذي يرتبط في الوقت نفسه بصنّاع المحتوى والألعاب والبث المباشر والترفيه الرقمي. «دوري الملوك» يجمع بين كل هذه العوالم بطريقة جديدة كليًا، وبعد الزخم الكبير الذي شهدناه في 2025، نطمح من خلال الجولة الأولى إلى الارتقاء بالتجربة نحو آفاق جديدة، عبر جمع عشرة فرق ونخبة من أبرز صنّاع المحتوى والشخصيات الكروية من مختلف أنحاء العالم العربي، إلى جانب شركاء أقوياء يشاركوننا طموحنا، لتقديم تجربة تجمع بين المنافسة العالية والترفيه، وتلائم طابع هذه المنطقة بشكل فريد، وتواكب الطريقة التي يرغب بها الجيل الجديد في عيش كرة القدم ومتابعتها».

وتجرى منافسات الموسم الجديد مجددًا في «كول أرينا» في بوليفارد الرياض، وتنطلق مرحلة الدوري في 18 سبتمبر، قبل انتقال أفضل الفرق إلى الأدوار الإقصائية وصولًا إلى النهائي الرباعي 30 أكتوبر، الذي يشهد لعب مواجهتي نصف النهائي والمباراة النهائية وتتويج بطل الجولة الأولى في اليوم ذاته.

وإلى جانب التجربة الفريدة داخل الصالة، سيتمكن الجمهور في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من متابعة المنافسات مباشرة عبر الشريك الإعلامي مجموعة MBC من خلال MBC Action وشاهد، إلى جانب منصات البث المباشر المجانية Kick وYouTube و TikTok.

وسجّل الدوري انطلاقته الأولى في المنطقة عبر كأس الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «Kings Cup MENA»، الذي استضافته الرياض خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2025، وشهد إقبالًا جماهيريًا ورقميًا لافتًا تمثّل بحضور نحو 40 ألف مشجع في قائمة الانتظار الإلكترونية للحصول على التذاكر لصالة تتسع لنحو 1,300 متفرج.

وسجّل اليوم الافتتاحي 2.2 مليون مشاهد عبر البث المباشر، ليصبح اليوم الافتتاحي الأكثر مشاهدة في تاريخ «دوري الملوك». وخلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025، حقق «دوري الملوك» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 717 مليون ظهور عبر منصات التواصل الاجتماعي و16.5 مليون تفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي كذلك.

وأعلن «دوري الملوك» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انضمام اثنين من أبرز نجوم المنتخب الأردني لكرة القدم، يزن النعيمات وعلي علوان، إلى منافسات الجولة الأولى كرئيسين مشاركين لفريقَي «3BS» و«Red Zone» على التوالي، إلى جانب رئيسَي الفريقين عبسي وماهركو.