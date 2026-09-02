المحمدي ينتقد الأهلي: بوسيتش طبق طريقة يايسله وفشل

انتقد صالح المحمدي، المدرب السعودي، أداء لاعبي فريق الأهلي الأول لكرة القدم ومدربهم الهولندي مارينو بوسيتش، بعد خسارة مواجهة «الكلاسيكو» أمام الهلال بثلاثية نظيفة، معتبرًا التوظيف الخاطئ في بعض المراكز وأسلوب وطريقة اللعب سبب رئيس فيما حدث في الرياض وكذلك الرس أمام الخلود.

وقال في حديث خاص لـ«الرياضية» المحمدي: «اعتمد مدرب الأهلي على طريقة 4ـ3ـ3، وهي الطريقة ذاتها التي كان ينتهجها الألماني ماتياس يايسله مدرب الفريق السابق، لكن بأسلوب لعب مختلف من خلال الاعتماد على الاستحواذ والسيطرة على الكرة بالتمرير القصير والتدرج على عكس اللعب الطويل والكرات العامودية والقطرية التي تسلم للمهاجمين في حالة الهجمة مع يايسله».

وأضاف: «هذا الأسلوب الذي طبّقه بوسيتش، يعتمد على الاندفاع والمجازفة الهجومية على حساب حالة الدفاع، وهي التي أضرت بالفريق، من خلال فتح الملعب وترك مساحات أسهمت في انكشاف المنطقة الخلفية للأهلي وحراسته وعدم تأمينها بشكل جيد، الأمر الذي أسهم في تلقي 6 أهداف في مباراتين، وهذا معدل كبير».

وتابع: «زج باللاعب محمد سليمان كظهير أيمن وطلب منه الهجوم والزيادة على الطرف، وهذا توظيف خاطئ وغير مناسب لخصائص اللاعب الذي يجيد اللعب قلب الدفاع ولا يجيد اللعب في مركز الظهير، وكذلك المدافع ريان حامد يلعب ظهيرًا لكن دون نزعة هجومية، لكن للأسف شاهدنا ريان أمام الخلود ومحمد سليمان ضد الهلال، وأوعز لهما بالمساندة الهجومية في الثلث الأخير من الملعب، وهي أدوار غير مناسبة لإمكاناتهما».

وتطرق المحمدي للحالة الذهنية للاعبي أبطال النخبة الآسيوية وقال: «الناحية الذهنية والنفسية للاعبي الأهلي غير مجهزة للمباريات، هناك أخطاء وعدم انسجام وفقدان للهوية، خاصة في وسط الملعب غير المستقر، والذي فقد قوته برحيل الإيفواري فرانك كيسيه، والذي لم يتم تعويض رحيله بلاعب يملك مقوماته».

واختتم المحمدي حديثه وقال: «الأهلي بحاجة للاعب محور، وصاحب اسم كبير ويتمتع بخبرة مثل كيسيه، وكذلك لابد من التعاقد بشكل عاجل مع ظهير أيمن محلي».