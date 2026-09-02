المنصور لـ«الرياضية»: المنتجات التحويلية قفزت إلى 80

أكد أحمد المنصور، مساعد الأمين العام في غرفة الأحساء، أنَّ المنتجات التحويلية ارتفعت من 40 إلى 80 منتجًا في السعودية.

وقال لـ«الرياضية»: «مهرجان معرض اللومي 2026 في النسخة الجارية حاليًّا في الأحساء شهد حضورًا كبيرًا وارتفاعًا في المنتجات التحويلية بعد قفزتها من 40 إلى 80 منتجًا».

وأوضح المنصور أنَّ المهرجان شهد شراكات مع جهات مختلفة، من أجل تعزيز فرص الاستثمار.

وأضاف: «المهرجان شهد مشاركة 60 وفدًا رسميًّا، وهذا رقم مميز».

وانطلقت فعاليات المعرض 15 أغسطس الماضي وتستمر حتى السبت المقبل، ويأتي احتفاءً بأحد أبرز المنتجات الزراعية التي تشتهر بها الأحساء، وتعزيزًا لقيمته الاقتصادية، ودعمًا للمزارعين وروَّاد الابتكار في الصناعات والمنتجات التحويلية.

وشهد المعرض إطلاق مسابقة فيديو لومي بالذكاء الاصطناعي «Lomi Al»، تزامنًا مع تسمية عام 2026 بعام الذكاء الاصطناعي، تشجيعًا للمبدعين والمهتمين بالصناعة.

وتهدف المسابقة إلى دعم صنَّاع المحتوى التسويقي للومي الحساوي، وإثراء المحتوى الإبداعي للمحافظة.

وحُدِّدت جوائز مالية للمسابقة، إذ سيحصل صاحب المركز الأول على أربعة آلاف ريال، والثاني على 2500، والثالث على 1500.