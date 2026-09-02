فلاشينج ميدوز.. زفيريف يعبر إلى الدور الثاني بصعوبة

عانى الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف ثانيًا عالميًّا، لبلوغ الدور الثاني من بطولة فلاشينج ميدوز لكرة المضرب، بفوزه على الإيطالي لورنتسو سونيجو، المصنف الـ 89، الأربعاء، بنتيجة 6ـ4 و3ـ6 و6ـ7 «7ـ9» و7ـ5 و6ـ4، فيما تأهلت كل من الكازاخستانية إيلينا ريباكينا والأمريكية كوكو جوف بسهولة.

وبعد تتويجه بأول ألقابه في البطولات الأربع الكبرى في رولان جاروس يونيو الماضي وبلوغه نهائي ويمبلدون في يوليو، يدخل الألماني، البالغ 29 عامًا، البطولة بصفته المصنف الأول في القرعة، في ظل غياب الإيطالي يانيك سينر، بسبب إصابة في ركبته اليمنى.

ودخل زفيريف المباراة بقوة في مواجهة لاعب فاز عليه الألماني في جميع المباريات السبع السابقة بينهما، قبل أن يفقد إيقاعه في المجموعة الثانية ويظهر افتقارًا للقتالية في بعض التبادلات.

بدورها، تأهلت ريباكينا، المصنفة الثانية عالميًّا، بسهولة إلى الدور الثاني بفوزها على الأمريكية الشابة ثيا فرودين «17 عامًا» 6ـ3 و6ـ2.

ولم تبدُ الفائزة ببطولة أستراليا المفتوحة هذا العام وويمبلدون عام 2022 متأثرة بدنيًّا أمام فرودين المشاركة ببطاقة دعوة، على الرغم من اضطرارها إلى الانسحاب من الدور ربع النهائي لدورة سينسيناتي الأمريكية لفئة الألف نقطة أخيرًا بسبب آلام في قدمها اليسرى، علمًا بأنها كانت تضع ضمادة كبيرة تمتد حتى ربلة ساقها اليسرى.

وستواجه ريباكينا في اختبارها التالي الإسبانية جيسيكا بوساس.

وفي حال بلغت نصف النهائي، ستعتلي ريباكينا صدارة التصنيف العالمي للمرة الأولى في مسيرتها الاحترافية على حساب البيلاروسية أرينا سابالينكا بطلة آخر نسختين من البطولة.

وعلى غرار ريباكينا، لم تجد الأمريكية كوكو جوف، المصنفة رابعة وبطلة 2023، صعوبة في بلوغ الدور الثاني للمرة السادسة على التوالي، بفوزها على التركية زينب سونميز 6ـ3 و6ـ4.

كما بلغت الروسية ميرا أندرييفا، بطلة رولان جاروس، الدور ذاته بسهولة أيضًا، بعدما تغلبت على الإندونيسية جانيس تيين، المصنفة 36 عالميًّا، بنتيجة 6ـ2 و6ـ2.

وبلغت الدور ذاته الأمريكية ماديسون كيز الـ 22 بتغلبها على الروسية ألينا كورنييفا 7ـ5 و6ـ4.