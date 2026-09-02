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اجتماع خليجي

2026.09.02 | 04:01 pm
شارك الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، في الاجتماع الـ 39 لوزراء الشباب والرياضة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، الأربعاء، في المنامة، العاصمة البحرينية. (المركز الإعلامي ـ وزارة الرياضة)
اجتماع خليجي

اجتماع خليجي

اجتماع خليجي