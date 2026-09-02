اجتماع خليجي

شارك الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، في الاجتماع الـ 39 لوزراء الشباب والرياضة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، الأربعاء، في المنامة، العاصمة البحرينية. (المركز الإعلامي ـ وزارة الرياضة)