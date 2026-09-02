آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
الرئيسية
/
الصورة .. قصة
اجتماع خليجي
2026.09.02 | 04:01 pm
شارك الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، في الاجتماع الـ 39 لوزراء الشباب والرياضة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، الأربعاء، في المنامة، العاصمة البحرينية. (المركز الإعلامي ـ وزارة الرياضة)
الأكثر قراءة
1
نقل ديربي النصر والهلال إلى ملعب الملك فهد
2
بعد ثلاثية الهلال.. طاش يستقيل من الأهلي
3
ريشة: ميتي ضرب هوساوي بتهور.. وقرار ديميرال صحيح
4
لمصلحة من تمزيق الاتحاد والأهلي؟
5
الهلال.. الفحص يحدد غياب ثيو ولاجامي
6
أوباميانج: أهانوني وشوّهوا سمعتي بعد تضحيتي
7
رسميا.. موسيماني يقود «الأولاد»
8
طرد المترجم يلغي مؤتمر بوسيتش
Previous
Next
اخترنا لكم
واتكينز.. بدايتان من الدكة وهدف في الثالثة
«الرقابة» تعطل الفتح في صفقة الحسن
أبو الشامات يوقع على المئوي الأول
ثيا.. مراهقة تحول الخيال إلى واقع
الهلال والأهلي المواجهة الأغلى في السعودية
×
الكرة السعودية
2026-09-02 20:05:56
سوبر السيدات.. الهلال يلحق بالنصر في النهائي
الكرة السعودية
2026-09-02 16:10:55
الهلال.. الفحص يحدد غياب ثيو ولاجامي
الكرة السعودية
2026-09-02 02:38:50
بعد ثلاثية الهلال.. طاش يستقيل من الأهلي
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-06-25 02:31:57
بعد الفحص.. الأخضر يستعيد تمبكتي
فيديو
2026-06-21 03:20:14
قبل الإسبان.. الفيصل يتابع الأخضر
فيديو
2026-06-21 03:09:08
دونيس: لا أشعر بالضغط.. وننتظر المعجزة
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-09-02 22:35:29
بارتي ودياو أساسيان أمام الهلال
الكرة السعودية
2026-09-02 20:48:07
الحزم يستهدف حارسا أجنبيا ويضحي بأومارو
الكرة السعودية
2026-09-02 19:27:09
الرياض يستعير الموسى من الوحدة
Previous
Next
×
ويكي الرياضية
2026-09-02 17:52:00
من هو ريتشارد ريوس القريب من الاتحاد؟
الكرة السعودية
2026-09-01 20:23:29
«ذا أثليتيك»: الاتحاد والدرعية يتنافسان على بايلي
الكرة السعودية
2026-09-01 18:26:49
«آبولا»: الاتحاد وبنفيكا يتفقان على صفقة ريوس
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-09-01 23:37:00
قبل النصر والدرعية.. أبها يعسكر في الرياض
الكرة السعودية
2026-08-31 23:03:34
ساعة تعيد النصر.. وبوستيكوجلو يفكر في راحة جديدة
الكرة السعودية
2026-08-29 15:48:47
آنج يريح النصراويين.. ويستثني مران والناصر
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-09-02 16:47:23
الأهلي.. بوسيتش يدرس خيارات بديل ديميرال
الكرة السعودية
2026-09-02 02:38:50
بعد ثلاثية الهلال.. طاش يستقيل من الأهلي
الكرة السعودية
2026-09-02 00:45:36
ريشة: ميتي ضرب هوساوي بتهور.. وقرار ديميرال صحيح
Previous
Next
×
منوعات
2026-09-01 13:54:00
نوفمبر المقبل.. موسم الرياض يستضيف «WWE كراون جول»
منوعات
2026-08-20 21:09:09
صيف الرياض.. تجارب تجمع المرح والترفيه
منوعات
2026-08-13 16:07:16
موسم الرياض يرعى السوبر الإسباني في إسطنبول
Previous
Next
×
ESports
2026-08-26 15:10:38
«جيمزكوم».. أول إصدارات «استوديو MBC للألعاب»
ESports
2026-08-24 16:46:47
على الرغم من خسارة اللقب.. «فالكونز» لا يُغادر القمة
ESports
2026-08-24 16:45:34
المونديال الإلكتروني 2026.. تنوع في المنافسات.. وتحديات تاريخية
Previous
Next
القائمة الرئيسية
آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
البحث