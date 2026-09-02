«ليب 2026».. استثمارات بـ 2.5 مليار دولار

شهد اليوم الثاني من مؤتمر «ليب 2026» الإعلان عن استثمارات وإطلاقات نوعية بقيمة إجمالية تبلغ نحو 2.5 مليار دولار، شملت مراكز البيانات والخدمات السحابية وتوطين الحلول التقنية والأبحاث والتطوير.

وتصدرت شركة المعمر لأنظمة المعلومات «MIS» إعلانات اليوم باستثمار قيمته 1.2 مليار دولار، للتوسع في مراكز البيانات بالسعودية، ورفع قدراتها التشغيلية للوصول إلى سعة إجمالية تبلغ 192 ميجاوات، بما يدعم نمو الطلب على خدمات الحوسبة والذكاء الاصطناعي.

وأعلنت «NHC Innovation» تطوير مراكز بيانات في وادي خزام الرقمي بقيمة 880 مليون دولار، لتوفير بنية تحتية رقمية متكاملة بسعات قابلة للتوسع، تستهدف الوصول إلى 65 ميجاوات بحلول 2033.

وفي امتداد للحضور الاستثماري السعودي عالميًا، تقود شركة «Vision Invest» ومؤسسة التمويل الإفريقية «Africa Finance Corporation» استثمارًا استراتيجيًا بقيمة 300 مليون دولار في شركة «WIOCC»، لدعم توسع البنية التحتية الرقمية في إفريقيا، وتعزيز الربط والخدمات الرقمية في أسواق القارة.

وفي مجال الخدمات السحابية، أعلنت شركة «موبايلي» و «BytePlus» استثمارًا مشتركًا يصل إلى أكثر 150 مليون دولار، لإطلاق خدمات «BytePlus» السحابية في السعودية، وتوسيع إتاحة الحلول المتقدمة للشركات والمنشآت.

ودعمًا لتوطين التقنيات المتقدمة وبناء القدرات، أعلنت شركة «HPE» توسيع برنامج «صنع في السعودية» من توطين الأجهزة إلى توطين الحلول التقنية المتكاملة، إلى جانب إطلاق مركز الابتكار السعودي بالتعاون مع «Intel»، لتمكين الشركات الناشئة والمواهب الوطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي.

وكشفت شركة «Nokia» عن افتتاح أول مركز للأبحاث والتطوير تابع لها في السعودية لتسريع تطوير تقنيات أتمتة الشبكات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز قدرات البحث والابتكار وتطوير حلول الاتصالات المتقدمة انطلاقًا من السعودية.

وتستمر أعمال مؤتمر «ليب 2026» حتى 3 سبتمبر في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم، بمشاركة قادة التقنية والمستثمرين والمبتكرين والشركات الناشئة من مختلف دول العالم، ضمن برنامج يستشرف مستقبل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والبنية التحتية الرقمية والتقنيات المتقدمة.