الرئيسية / الصورة .. قصة

بيئة مستدامة

2026.09.02 | 04:18 pm
فعّلت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية مبادرة «السعودية الخضراء»، عبر توظيف التقنية في التسجيل والحد من استخدام الأوراق، نحو ممارسات أكثر استدامة (المركز الإعلامي ـ اللجنة الأولمبية السعودية)
بيئة مستدامة

بيئة مستدامة

بيئة مستدامة