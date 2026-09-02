بيئة مستدامة

فعّلت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية مبادرة «السعودية الخضراء»، عبر توظيف التقنية في التسجيل والحد من استخدام الأوراق، نحو ممارسات أكثر استدامة (المركز الإعلامي ـ اللجنة الأولمبية السعودية)