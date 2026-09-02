الهلال.. الفحص يحدد غياب ثيو ولاجامي

يجري الفرنسي ثيو هرنانديز وعلي لاجامي، لاعبا فريق الهلال الأول لكرة القدم، فحوصات طبية، الأربعاء، وذلك بعد الإصابتين اللتين تعرضا لهما في «الكلاسيكو» أمام الأهلي، الثلاثاء، في «مؤجلة» الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته، أن الإسباني خوان خيمينيز رئيس الجهاز الطبي في النادي، سيحدد وفق الفحوصات مدة غياب اللاعبين عن المشاركة في المواجهات المقبلة وبرنامج علاجهما وتأهيلهما، خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن نتيجة الفحص ستظهر مدى قدرة ثيو ولاجامي على المشاركة أمام الشباب الجمعة المقبل، في المباراة التي تُجرى لحساب الجولة الخامسة من دوري «روشن».

واضطر الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب الفريق، إلى استبدال لاجامي عند الدقيقة 25 من الشوط الأول، وثيو مع انطلاقة شوط المباراة الثاني، بعد معانتهما من إصابات عضلية على مستوى الفخذ.

ومن المنتظر أن يخضع إنزاجي لاعبي الأزرق العاصمي لتدريبات استشفائية واسترجاعية، الأربعاء، على أن يفتح ملف المواجهة المقبلة، والتي تلعب على ملعب «إس إتش جي أرينا» في نادي الشباب.

ويحتل الهلال صدارة دوري «روشن» بالعلامة الكاملة، برصيد 12 نقطة، بعد الفوز في أربع مباريات متتالية أمام الفيصلي، والفيحاء، والخليج، والأهلي.