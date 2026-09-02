عسيري لـ«الرياضية»: أنجزت «سندس3» رغم الظرف الشديد

يعود مسلسل «سندس» في موسمه الثالث من جديد، الأحد المقبل، عبر منصة «شاهد».

ويحتوي المسلسل على 25 حلقة، مع دخول «سندس» إلى عالم العقارات وخوضها منافسة جديدة.

ويشهد الموسم الثالث عودة «سندس» بقوة إلى المشهد، وتتمكن من سحب البساط من «عبد الرحمن» وتولي زمام العمل، لتصبح الصفقات العقارية المهمة مرتبطة بمكتبها، وسط تحديات ومواقف تجمع بين الكوميديا والدراما الاجتماعية.

أكد لـ«الرياضية» الفنان والمنتج السعودي حسن عسيري حرصه على المشاركة في الجزء الثالث من المسلسل.

وقال: «حريص على المشاركة في العمل لأهميته كونه مسلسلًا عائليًا يهتم بالأسرة وقيمها، ويتناول مسؤولية الأب تجاه عائلته».

وأضاف: «على الرغم من الظرف الشديد أنهيت العمل وأنجزته وأنتظر ردة فعل الجمهور بعد مشاهدة الموسم الجديد، والاستفادة والتعلم من تفاعل المشاهدين مع العمل».

ويشارك في بطولة «سندس 3» حسن عسيري، إلهام علي، سارة اليافعي، عبد الرحمن بن نافع، آلاء سالم، محمد الحربي، ورسيل العتيبي.

ويشهد الموسم الثالث انضمام عدد من الوجوه الجديدة، وهم شيماء سيف، بشير الغنيم، محمد شامان، ووجود العنزي.