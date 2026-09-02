الأهلي.. بوسيتش يدرس خيارات بديل ديميرال

يدرس الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، الأربعاء، الخيارات البديلة، التي سيعوض بها التركي ميريح ديميرال المدافع «الموقوف»، قبل المواجهة المرتقبة أمام الرياض، والتي تلعب الجمعة على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن بوسيتش يخطط على وضع ريان حامد في مركز قلب الدفاع لتعويض غياب ديميرال الذي تعرض للطرد بالبطاقة الحمراء، خلال مواجهة «الكلاسيكو» أمام الهلال الثلاثاء، على أن يحدد خياراته النهائية في التدريب الأخير الخميس.

وكانت بعثة الفريق، عادت في وقت مبكر من صباح الأربعاء إلى مدينة جدة، بعد الفراغ من مواجهة الهلال، والتي تعرض فيها الفريق إلى الخسارة بثلاثية دون مقابل.

ومن المنتظر أن يقوم بوسيتش، بشرح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال المباراة الماضية، على أن ينطلق المران بتدريبات استرجاعية واستشفائية، قبل فتح ملف مباراة الرياض.

ويحتل الأهلي المرتبة السابعة في قائمة دوري روشن السعودي، برصيد 6 نقاط، من فوزين حققهما على الدرعية، وأبها، وخسارتين من الخلود والهلال.