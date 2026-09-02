الخلود يبحث عن حارس بديل

تتجه إدارة نادي الخلود إلى التعاقد مع حارس محلي، لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الجاري قبل إغلاق الانتقالات الصيفية، الأحد المقبل، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أنَّ إدارة النادي القصيمي قرَّرت الاعتماد على حامد الشنقيطي حارسًا أساسيًّا مع البحث عن اسم آخر يكون في دكة البدلاء، إلى جانب مهند اليحيى، حارس فريق تحت 21 عامًا.

وكانت إدارة النادي ودعت الأرجنتيني خوان بابلو كوزاني، بعد انتهاء إعارته في نهاية الموسم الماضي، إضافة إلى انتقال محمد الشمري إلى الجندل.

ويحتل الخلود المركز الرابع في سلم ترتيب دوري روشن السعودي برصيد ثماني نقاط من انتصارين وتعادلين دون أي خسارة.