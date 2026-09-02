الخميس.. انطلاق منافسات الجولة الثانية

تنطلق منافسات بطولة السعودية تويوتا كسر الزمن 2026، الخميس، على حلبة كورنيش جدة، ضمن الجولة الثانية.

وتأتي البطولة تحت إشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدرَّاجات النارية، بصفته الجهة المالكة للبطولة، وبإدارة باخشب لرياضة المحركات، بالشراكة مع جميل لرياضة المحركات، الشريك الرسمي للبطولة.

وتبدأ الجولة الثانية بعد منافسات قوية شهدتها الجولة الافتتاحية، التي تُوِّج بها مأمون عمرو القباني بالمركز الأول في الترتيب العام، بعد تسجيله أسرع زمن بلغ دقيقة واحدة و12 ثانية و279 جزءًا من الألف من الثانية، محققًا رقمًا قياسيًّا جديدًا في البطولة، فيما حلَّ فيصل سفيان القباني ثانيًا، وجاء محمد أبو داود ثالثًا.

وبلغ عدد المسجلين في الجولة الثانية 88 متسابقًا ومتسابقة، ضمن 11 فئة إلى جانب كأس السيدات، فيما ينطلق برنامج الجولة الخميس عند الـ 02:00 ظهرًا بإجراءات التدقيق الإداري والفحص الفني للسيارات المشاركة، إلى جانب جولة التعرف على المسار، قبل عقد الاجتماع الإلزامي للسائقين عند الـ 05:00 مساءً، وانطلاق التجارب الحرة عند الـ 06:00 مساءً بواقع جلسة واحدة لكل فئة.