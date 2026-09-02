نقل ديربي النصر والهلال إلى ملعب الملك فهد

تتجه رابطة الدوري السعودي للمحترفين إلى نقل مواجهة ديربي الرياض بين النصر والهلال، المقررة في ديسمبر المقبل ضمن الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، إلى ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الرياض، بدلًا من «الأول بارك»، وفق ما كشفت لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

ومن المنتظر أن يحتضن الملعب ديربي العاصمة، الجمعة 11 ديسمبر، في تجربة تشغيلية للمنشأة التي ستستضيف 4 مباريات في البطولة القارية، من بينها المباراة النهائية، والتي تلعب خلال الفترة من 7 يناير المقبل حتى الـ5 من فبراير 2027.

وبحسب المصادر ذاتها، أبلغت وزارة الرياضة، رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بالتنسيق لتنظيم المباراة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، بهدف اختبار الجاهزية التشغيلية للمنشأة، بما يشمل أرضية الملعب والإضاءة والشاشات، وانسيابية دخول وخروج الجماهير، وإدارة الحشود، إضافة إلى الوقوف على جاهزية المدرجات والأعمال الإنشائية ومختلف مرافق الملعب.

وينتظر أن تخاطب رابطة الدوري شركة نادي النصر، بصفته مستضيف المباراة، لإجراء الترتيبات اللازمة لنقل المواجهة، مع الإبقاء على الامتيازات المقررة له بوصفه صاحب الأرض.