من هو ريتشارد ريوس القريب من الاتحاد؟

وُلد ريتشارد ريوس، لاعب وسط فريق بنفيكا البرتغالي الأول لكرة القدم، والقريب من الانتقال إلى الاتحاد، في 2 يونيو 2000 في بلدة فيجاتشي بمقاطعة أنتيوكيا الكولومبية، ونشأ في حي نيكيا التابع لبلدية بيّو، وهو نجل نيمار ريوس جونزاليس وساندرا مونتويا، وله شقيقان أكبر منه هما نيمار وستيفن.

بدأ ممارسة اللعبة في الشوارع والأزقة ثم تحوَّل إلى كرة الصالات بسبب قلة الموارد التي حالت دون الانتقال إلى تدريبات كرة القدم على العشب، فانضم إلى نادي أليانزا بلاتانيرو بين 2017 و2018، حيث تدرب على يد المدرب أوسمار فونيجرا ومساعده دييجو جارسيا، وبرز بتقنيته في المساحات الضيقة حتى مثَّل منتخب كولومبيا تحت 20 عامًا في بطولة أمريكا الجنوبية لكرة الصالات 2018، وهناك اكتشفه كشافو نادي فلامنجو البرازيلي فدعوه للتجربة ووقَّع معهم بعد شهرين.

وصل إلى البرازيل بحقيبة ظهر فقط، وانضم إلى فريق الشباب ثم صعد إلى الفريق الأول في 2020، وشارك في بطولة كاريوكا والدوري البرازيلي، وأعير إلى مازاتلان المكسيكي في 2021ـ2022، حيث أصيب في الركبة، ثم انتقل إلى جواراني في 2022 وسجَّل أهدافًا، ومنه إلى بالميراس في 2023، حيث فاز بالدوري البرازيلي 2023 وبطولة باوليستا 2024.

في يوليو 2025 انضم إلى بنفيكا البرتغالي بعقد حتى 2030 وفاز بكأس السوبر البرتغالية في موسمه الأول، وعلى الصعيد الدولي ظهر مع منتخب كولومبيا في 12 أكتوبر 2023 وشارك في كأس أمريكا 2024 التي احتل فيها الفريق الوصافة.

بلغ طول ريوس 1.85 متر، ويشغل مركز لاعب الوسط، ويفضل اللعب بقدمه اليمنى وتبلغ قيمته السوقية 25 مليون يورو، بحسب موقع ترانسفير ماركت.

يرتبط نجم «لوس كافيتيروس» بعلاقة مع العارضة البرازيلية مادو كارفاليو منذ أواخر 2024.

يقترب ريوس اليوم من ارتداء قميص نادي الاتحاد السعودي، بعدما توصل الأخير إلى اتفاق مع بنفيكا على انتقاله على سبيل الإعارة، على أن يعود إلى صفوف بنفيكا في يونيو قبل تقييم مستقبله مجددًا.