لاج: أعرف نونيز وفايجل من أيام بنفيكا

تطلَّع البرتغالي برونو لاج، مدرب فريق الدرعية الأول لكرة القدم، إلى امتلاك لاعبَين جيدَين في كل مركز، مبديًا ثقته في قدرات المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، القادم من الهلال، فيما وصف القادسية، الذي يواجهه الخميس ضمن خامس جولات دوري روشن السعودي، بالفريق القوي.

وخلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، عن المباراة، قال لاج: «أحلم بامتلاك لاعبَين اثنين جيدين في كل مركز، حينما يقاتل كل لاعب في خانةٍ ما، سيتحسن الاثنان، وبعدها سيصعُب عليّ الاختيار، وهذا أمر ممتاز للغاية».

وأكد البرتغالي استهدافه بناء أسلوبٍ للفريق، والحاجة إلى تطوير أمور عدَّة.

وردًا على سؤالٍ من «الرياضية» عن نونيز، أجاب: «أعرفه جيدًا، تصادفنا في بنفيكا، وأعرفه مع ليفربول، الأهم هو المستقبل بيننا، لقد رغِب في الانضمام إلى مشروعنا، وأنا أثق في قدراته وتمتعه بالحافز لتقديم كل شيء، دفاعًا وهجومًا».

وأوضح: «معاييرنا مرتفعة، ويجب على الجميع تقديم العطاء الكبير في الدفاع والهجوم».

وتحدث لاج عن القادسية قائلًا: «فريقٌ قوي، عندما كنت في الدوري الإنجليزي الممتاز واجهت مدربهم، لديهم لاعبون أقوياء، مثل فايجل الذي لعِب تحت قيادتي في بنفيكا. ما أريد قوله إن خصمنا لن يحدد أسلوبنا، لكن لكل مباراة خطتها مع الكرة ومن دونها».

وبسؤاله عن فترة الانتقالات وكيفية اختيار اللاعبين، أبان: «لا اتّبع البيانات، طريقتنا واضحة، لديّ شخص يحلل كل لاعب إذا كان معروضًا علينا أو جاء من النادي، بعدها أقيّم اللاعب».