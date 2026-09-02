آل الشيخ يعلن تذكرة بمليون ريال

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، الأربعاء، تقديم جائزة نقدية قدرها مليون ريال لصاحب التذكرة رقم مليون في السعودية لفيلم الأكشن «سفن دوجز»، الذي يعرض حاليًا في صالات السينما.

ويقترب الفيلم من الوصول إلى حاجز المليون تذكرة داخل السعودية، مواصلًا حضوره منذ بدء عرضه أواخر مايو الماضي محليًا ودوليًا، فيما انطلقت عروضه في الهند خلال الأسبوع الماضي.

وسجل «سفن دوجز» أكثر من 3.25 مليون تذكرة في الدول العربية، بإيرادات تجاوزت 24.2 مليون دولار، إضافة إلى تحقيقه أعلى عدد تذاكر لفيلم عربي سعودي، وأعلى افتتاحية لفيلم في تاريخ السينما العربية.

وتدور أحداث الفيلم حول ضابط في الإنتربول يدخل في مواجهة مع شبكة إجرامية دولية متخصصة في تهريب المخدرات، ضمن أحداث تجمع بين الحركة والمطاردات والمواجهات.

ويشارك في بطولة العمل كريم عبد العزيز، وأحمد عز، وناصر القصبي، وتارا عماد، إلى جانب الإيطالية مونيكا بيلوتشي، والهنديين سلمان خان وسنجاي دوت، والأمريكي جيانكارلو إسبوزيتو.

والفيلم من قصة تركي آل الشيخ، وسيناريو محمد الدباح، وإخراج الثنائي عادل العربي وبلال فلاح.