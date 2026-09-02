الرياض يستعير الموسى من الوحدة

توصلت إدارة نادي الرياض إلى اتفاق مع نظيرتها في الوحدة على استعارة ياسر الموسى، مدافع فريقها الأول لكرة القدم، لمدة موسم واحد، حسبما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وطبقًا للمصادر ذاتها، فإن المفاوضات بين الطرفين وصلت مراحل متقدمة، ولم يتبق سوى توقيع العقد رسميًا قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتدرج الموسى «23 عامًا» في الفئات السنية بنادي الاتفاق، ثم تنقل بين أندية هجر، والنجوم، ونادي جدة، قبل أن ينضم إلى الوحدة الموسم الماضي ويرتدي قميصه في 17 مباراة بدوري الدرجة الأولى للمحترفين، منها اثنتان خلال الموسم الجاري.

وفي حال اكتملت إجراءات انتقاله رسميًا إلى صفوف الرياض، فإن الموسى سيصبح سابع لاعب ينضم إلى «مدرسة الوسطى» خلال «الميركاتو» الصيفي الجاري بعد الأوروجوياني رودريجو أباسكال، المصري محمود حسن، الغاني برنارد مينساه، حسن العلي، حسام مجرشي، والفرنسي قادر كيتا.