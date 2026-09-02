الجوهرة: طموحنا صناعة مستقبل جديد في التنس

أكدت الأميرة الجوهرة بنت سعد بن فيصل آل سعود، المرشحة لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتنس، أنَّ ترشحها ينطلق من إيمانها بقدرة التنس السعودي على تحقيق نقلة نوعية تواكب التطور الكبير الذي تشهده الرياضة في السعودية ومستهدفات رؤية 2030.

وقالت لـ«الرياضية» الأميرة الجوهرة: «نسعى إلى بناء اتحاد مؤسسي مستدام يضع اللاعب واكتشاف المواهب في صميم أولوياته، ويعزز الحوكمة والكفاءة والشراكات والاستثمار، بما يفتح آفاقًا جديدة للتنس السعودي محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا».

وأضافت: «طموحنا أن تكون المرحلة المقبلة امتدادًا لتطور الرياضة السعودية، وأن نوفر منظومة متكاملة لصناعة الأبطال، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتوسيع قاعدة ممارسة التنس، وصولًا إلى حضور سعودي أكثر تأثيرًا على الساحة الدولية».

وتتصدر الأميرة الجوهرة آل سعود القائمة بصفتها المرشحة لرئاسة مجلس الإدارة، فيما يترشح عبد الرحمن الدايل لمنصب نائب الرئيس، وعضوية عبد الرحمن السلامة، الدكتور سعد الصقعبي، الدكتور عمر السعيد، الدكتور صالح العريفي، هتون العتيبي، نورة الموسى، عبد الرحمن الحبي، ونوف الحمدي.

ومن المنتظر أن تحظى العملية الانتخابية باهتمام واسع من الأندية والجمعية العمومية للاتحاد، في ظل التطلع إلى اختيار مجلس إدارة قادر على مواصلة تطوير اللعبة، ورفع مستوى المنافسات، ودعم المواهب السعودية، وتعزيز الحضور الدولي للتنس السعودي.