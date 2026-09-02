بـ 4 مليارات.. الدوري الإنجليزي يحطم الأرقام القياسية

حطّمت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الصيف وللسنة الثانية تواليًا، رقمها القياسي في الإنفاق خلال فترة انتقالات واحدة، إذ بلغت النفقات نحو أربعة مليارات يورو.

وبفضل يومين أخيرين اتّسما بحركة محمومة، شهدت فترة الانتقالات الصيفية التي أُغلقت، الثلاثاء، تجاوز الرقم القياسي المسجل العام الماضي «3.6 مليار يورو».

وأسهم مانشستر سيتي بشكل كبير في هذا الرقم. ففي الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات، أنهى النادي صفقة ضم لاعب الوسط الدولي الأرجنتيني إنزو فرنانديز قادمًا من تشيلسي.

وقدّرت وسائل الإعلام قيمة الصفقة بـ145 مليون يورو، وعادلت الرقم القياسي الذي دفعه ليفربول 2025 للتعاقد مع المهاجم الدولي السويدي ألكسندر إيزاك من نيوكاسل.

وإلى جانب فرنانديز، استقطب «السيتيزنز» أيضًا لاعبي الوسط إليوت أندرسون «135 مليون يورو» والمغربي أيوب بوعدي «100 مليون يورو» لتعويض رحيل الإسباني رودري والبرتغالي برناردو سيلفا والأرجنتيني نيكو جونزاليز والهولندي تيجاني رايندرس.

ومع التعاقد مع المهاجم السنغالي إليمان نداي من إيفرتون، أنفق مانشستر سيتي أكثر من 450 مليون جنيه إسترليني «نحو 525 مليون يورو» خلال فترة الانتقالات الصيفية.

أما ليفربول الذي فقد عددًا من لاعبيه الأساسيين، فقد تعاقد مع الفرنسي برادلي باركولا قادمًا من باريس سان جيرمان في صفقة قد تصل قيمتها إلى 145 مليون يورو، متضمنة المكافآت والحوافز.

ومن جانبه، ضم تشيلسي، في إطار إعادة بناء الفريق، مورجان روجرز «لاعب أستون فيلا السابق» مقابل 136 مليون يورو، إضافة إلى الفرنسي ماكسنس لاكروا وحارس المرمى الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز وجوردان هندرسون وداني ويلبيك. وبعد موسم مخيب للآمال، أنفق توتنام بدوره أكثر من 350 مليون يورو.

وفي المجمل، حطّم أكثر من نصف الأندية العشرين في دوري النخبة الإنجليزي أرقامها القياسية الخاصة بقيم الصفقات، مع إبرام عدة انتقالات تجاوزت قيمتها 100 مليون جنيه إسترليني.