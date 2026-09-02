سوبر السيدات.. الهلال يلحق بالنصر في النهائي

لحق فريق الهلال الأول لكرة القدم للسيدات بنظيره النصر في نهائي كأس السوبر السعودي بعد أن حول تأخره بهدف أمام الاتحاد إلى انتصار 2ـ1، الأربعاء، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

وسجلت البندري مبارك والنيجيرية أسيسات أوشوالا هدفي الهلال عند الدقيقتين 60 و72، ليقلب الأزرق الطاولة على الاتحاد الذي تقدم بهدف السبق عن طريق النيجيرية إشلي بلمتر في الدقيقة 45.

وبذلك، يلتقي الهلال مع النصر في النهائي المقرر السبت على الملعب ذاته.

وكان الفريق النصراوي تأهل إلى النهائي بعد فوزه على الأهلي 5ـ2، الثلاثاء.