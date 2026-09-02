الحزم يستهدف حارسا أجنبيا ويضحي بأومارو

تسعى إدارة نادي الحزم إلى التعاقد مع حارس مرمى أجنبي، قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية، دعمًا للفريق الأول لكرة القدم مع استمرار غياب برونو فاريلا، حارس الرأس الأخضر، بسبب إصابة من الموسم الماضي.

ووفق مصادر خاصة بـ «الرياضية»، يستهدف النادي القصيمي ضم حارس أجنبي مع تسجيله على حساب النيجري يوسف أومارو، لاعب خط الوسط.

وبسبب غياب فاريلا، الذي تعرّض إلى إصابة قوية في الفخذ الموسم الماضي، يعتمد التونسي جلال قادري، مدرب الفريق، على الحارس إبراهيم زايد.

وفي وقتٍ يخوض فيه الحزم مبارياته من دون حارس أجنبي، يغيب أومارو الموسم الجاري عن اختيارات قادري.

وتنتهي فترة الانتقالات الصيفية، في دوري روشن، مساء الأحد.

وخلالها، تعاقدت إدارة النادي مع سبعة لاعبين أجانب ومثلهم من المحليين