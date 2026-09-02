«أمريكا المفتوحة».. بيجولا ومدفيديف إلى الدور الثالث

تأهلت الأمريكية جيسيكا بيجولا، المصنفة الثالثة عالميًا، بسهولة إلى الدور الثالث من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزها على مواطنتها صوفيا كينين الـ110 بنتيجة 6ـ3 و6ـ1، الأربعاء، في الدور الثاني.

وستواجه وصيفة نسخة 2024 في الدور المقبل الكندية ليلى فرنانديز «33» التي سبق لها أيضًا بلوغ النهائي في نيويورك عندما خسرت أمام البريطانية إيما رادوكانو عام 2021.

وتُعد جيسيكا من بين اللاعبات اللواتي بإمكانهن انتزاع صدارة التصنيف العالمي من البيلاروسية أرينا سابالينكا، في حال تحقيق مشوار قوي في بطولة فلاشينج ميدوز، إلى جانب الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، الثانية عالميًا، والأمريكية كوكو جوف الرابعة.

ولدى الرجال، تأهل الروسي دانييل مدفيديف، المصنف الثامن عالميًا وبطل نسخة 2021، إلى الدور الثالث بعدما تغلب على الأمريكي سيباستيان جورزني، الـ731 والمشارك ببطاقة دعوة 6ـ1 و6ـ3 و7ـ5.

وبعد بداية متعثرة على الملاعب الصلبة ضمن الجولة الأمريكية الشمالية، فرض الروسي البالغ 30 عامًا سيطرته الكاملة على المباراة، وقدم أداء قويًا على الإرسال، مسجلًا 14 إرسالًا ساحقًا، ولم يسمح لمنافسه سوى بفرصة واحدة لكسر إرساله طوال اللقاء الذي حسمه في ساعتين وست دقائق.

وكعادته، لم يخلُ اللقاء من لحظات مدفيديف المثيرة للجدل، إذ فقد أعصابه عقب قرار الحكم بإعادة إحدى النقاط، بعدما حط طائران على الشبكة في ملعب لويس أرمسترونج خلال تبادل للكرات بين اللاعبين.

وسيواجه مدفيديف في الدور المقبل الفائز من مواجهة الفرنسي آرثر ريندركنيش «29»، والإسباني خاومي مونار «55».