بن سايح يحرم هجر من الفوز

فرض فريق الأنوار الأول لكرة القدم التعادل 1-1 على مضيفه هجر، بعدما أدرك التعادل في الوقت بدل الضائع، خلال المواجهة التي جمعتهما، الأربعاء، على ملعب هجر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى.

وتقدم هجر بالهدف الأول عن طريق خالد كمال عند الدقيقة «27»، بعدما أطلق تسديدة من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك، لينهي أصحاب الأرض الشوط الأول متقدمين بهدف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني، حافظ هجر على تقدمه حتى الوقت بدل الضائع، قبل أن يدرك رضا بن سايح التعادل للأنوار عند الدقيقة «90+2»، ويحرم أصحاب الأرض من حصد النقاط الثلاث.

ورفع هجر رصيده إلى أربع نقاط من انتصار وتعادل، ليحتل المركز العاشر، فيما وصل الأنوار إلى نقطتين في المركز الـ15.