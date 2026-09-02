بالوجون يرفض إيفرتون.. وأياكس يستعير كيهرر

أوضح البرازيلي تياجو سكورو، المدير العام لنادي موناكو الفرنسي لكرة القدم، الأربعاء، أن المهاجم الدولي الأمريكي فولارين بالوجون رفض الانضمام إلى إيفرتون الإنجليزي «في اللحظة الأخيرة تمامًا» على الرغم من وجوده على المكان عينه، واستكمال جميع الترتيبات بين الناديين.

وقال المسؤول إن المهاجم البالغ 25 عامًا، الذي كان «مصممًا على الانتقال إلى إيفرتون في وقت كان لدى موناكو عروض أخرى»، خضع للفحوص الطبية اللازمة قبل أن يتراجع عن قراره قبل دقائق من إغلاق سوق الانتقالات في إنجلترا، مساء الثلاثاء الماضي، عند منتصف الليل.

وأضاف: «نحو الـ 07:00 مساء، تواصل معنا إيفرتون وأبلغنا بأنه يطرح تساؤلات خلال الفحص الطبي لبالوجون. بالنسبة إلى طاقمنا الطبي، كما بالنسبة إلى الطاقم الطبي الشخصي للاعب.

وأردف: «قبل خمس دقائق من إغلاق سوق الانتقالات الإنجليزي، وقعتُ العقد وكذلك فعل إيفرتون. وفي اللحظة الأخيرة تمامًا، قرر اللاعب عدم التوقيع. وكانت حجته: أنه لا يشعر بالارتياح تجاه الطريقة التي عامله بها النادي، والطريقة التي أثار بها القسم الطبي في إيفرتون الشكوك حول حالته الصحية.

وكان لملف الأمريكي تأثير على ملف السنغالي لامين كامارا، لاعب الوسط، الراغب في الانتقال إلى تشيلسي الإنجليزي.

واعترف تياجو سكورو بأنه فتح محادثات بشأن اللاعب السنغالي مع النادي اللندني، قبل أن يوقفها بمجرد موافقة إيفرتون على ضم بالوجون.

في المقابل، أعار موناكو الألماني تيلو كيهرر، مدافع الفريق، إلى أياكس أمستردام الهولندي من دون خيار الشراء.

وانتقل كيهرر إلى أياكس الذي سيتكفّل بدفع كامل راتبه، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، بعدما بات الخيار الرابع على صعيد قلوب الدفاع في موناكو بقيادة مدربه البرازيلي الجديد فيليبي لويس، خلف الإنجليزي إريك داير والسنغالي ساديبو سانيه وكريستيان ماويسا.