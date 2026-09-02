الأولمبية والبارالمبية تستهدف تتويج 11 رياضة

حددت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية 11 رياضة بشقيها الأولمبي والبارالمبي تستهدفها بصفتها رياضات منصات التتويج خلال المشاركات السعودية في المحافل الرياضية، أثناء المؤتمر الدوري للقطاع الرياض، الذي انعقد، الأربعاء بمقر وزارة الرياضة في الرياض.

وتناول المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي تحديثات ومستجدات اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ومشاركة فريق السعودية في دورة الألعاب الآسيوية الـ 20، التي تفتتح منتصف سبتمبر الجاري في ناجويا اليابانية.

وكشف عبد العزيز باعشن، الرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة، عن الرياضات التي تم استهدافها بصفتها رياضات منصات التتويج، وهي: ألعاب القوى والجودو والتايكوندو والكاراتيه والجوجيتسو والسباحة ورفع الأثقال والرماية والفروسية والمبارزة والمصارعة.

وقال: «تم اتخاذ هذا القرار بعد الاطلاع على تجارب الدول الأخرى، حيث أن 75 في المئة من ميداليات الصين في الأولمبياد ناتجه عن ثماني رياضات فقط، و74 في المئة من ميداليات بريطانيا في ثماني رياضات كذلك، و80 في المئة من ميداليات هولندا في سبع رياضات، وغيرها من الدول الأخرى».

وأضاف: «تم إقرار مبادرة الابتعاث الرياضي، وهي مبادرة تستهدف تقديم 50 منحة دراسية سنويًا بداية من العام الحالي، لعدد من الرياضيين المميزين وابتعاثهم لأفضل الجامعات الرياضية حول دول العالم المعتمدة ضمن مسار التميز في برنامج الابتعاث بالسعودية، وذلك بالتعاون مع وزارة الرياضة ووزارة التعليم.

وأكد باعشن أنه تمت الموافقة على إنشاء عدد من مراكز النخبة في عدد من مناطق السعودية في خطوة تعد الأولى من نوعها بتاريخ الرياضة المحلية، وأهمها مركز النخبة للرياضات القتالية في جدة، الذي افتتح يوليو الماضي، ويعقبه مركز الرياض للرياضات القتالية، الذي دخل مراحله الأخيرة من البناء، إضافة إلى افتتاح مركز شامل للنخبة في الرياض نهاية العام الحالي، ومركز شامل للنخبة في جدة، الذي من المتوقع افتتاحه عام 2028، إضافة إلى افتتاح مركزي نخبة لألعاب القوى في بيشة وجازان، ومركز شامل للنخبة في المنطقة الشرقية، مشيرًا إلى أنه في الوقت الحالي يوجد مركز لتدريب ألعاب القوى في نادي الأنصار بالمدينة المنورة.

وتطرق باعشن خلال المؤتمر إلى عدد من مبادرات ومشاريع وبرامج اللجنة، وأهمها «اتفاقية الدعم المالي، وأطلق قدراتك الخارقة، وحملة أحرق عليهم، والرياضات المدرسية والجامعية، وبرامج تحول الاتحادات، وتنمية المواهب، وتطوير المدربين، وغيرها».

وأعلن باعشن عن مشاركة 144 لاعبًا ولاعبة في دورة الألعاب الآسيوية ناجويا 2026، يمثلون 19 رياضة، مضيفًا أنه تم اختيار الرياضيين وفق معايير عديدة، أهمها: الوجود ضمن أفضل ثمانية مراكز آسيوية في الرياضات الفردية، وضمن أفضل أربعة مراكز في الرياضات الجماعية، وأضاف: «10 في المئة من إجمالي البعثة من مواليد 1968 وحتى 1989، و28 من مواليد 1990ـ2000، و38 من 2001ـ2005، و24 من مواليد 2006ـ2010م، الأمر الذي يعني أن 48 في المئة من إجمالي البعثة تحت 23 عامًا».

وعلى مستوى الألعاب البارالمبية الخامسة التي تُنظم خلال الفترة 18ـ24 من أكتوبر المقبل، أوضح باعشن أن فريق السعودية بـ44 لاعبًا ولاعبة في ثماني رياضات، وهي: ألعاب القوى والبوتشيا والدراجات وكرة الطاولة والسباحة والتايكوندو والريشة الطائرة ورفع الأثقال.

واختتم باعشن حديثه خلال المؤتمر بالتأكيد أن التطلعات في المشاركتين كبيرة، وتستهدف تقوية صلة الرياضيين السعوديين من الناشئين والشباب بالدورات الآسيوية، خاصة أن معظمهم يشارك للمرة الأولى مع زيادة الاحتكاك واكتساب الخبرة بما يعود عليهم بالنفع ويحقق للرياضة السعودية رفع العلم السعودي في منصات التتويج.