بعد 28 عاما.. أوزيليو ينفصل عن الإنتر

أعلن نادي إنتر ميلان، بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم في الموسم الماضي، الأربعاء، رحيل المخضرم بييرو أوزيليو مديره الرياضي، في خطوة مفاجئة تنهي مسيرة طويلة استمرت منذ عام 2014.

وقال النادي اللومباردي في بيان: «اتفق إنتر ميلان وبييرو أوزيليو بشكل متبادل على إنهاء مسيرتهما المشتركة»، دون أن يقدم مزيدًا من التفاصيل حول أسباب الرحيل.

وبحسب الصحافة الإيطالية، فإن عقد أوزيليو الذي كان من المقرر أن يستمر حتى عام 2027، لم يتم تمديده لثلاثة أعوام إضافية كما كان يأمل، إذ عرض عليه ملاك النادي الأميركيون، مجموعة أوكتري، تمديدًا لعام واحد فقط.

وكان أوزيليو انضم إلى إنتر عام 1998، حيث بدأ عمله بالإشراف على فرق الفئات العمرية، قبل أن يتدرج في المناصب الإدارية وصولًا إلى منصب المدير الرياضي.

وخلال فترة وجوده في النادي، توّج إنتر بـ25 لقبًا، من بينها ثلاثة ألقاب في الدوري الإيطالي.

سيخلفه في منصبه داريو باتشين، الموجود بالفعل في صفوف النادي، حيث سيتولى مهمة مدير العمليات الرياضية.