الأهلي يعود

عاود لاعبو فريق الأهلي الأول لكرة القدم تدريباتهم، الأربعاء، بعد يوم من الخسارة 0ـ3 أمام الهلال في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة لدوري روشن السعودي (المركز الإعلامي ـ الأهلي)