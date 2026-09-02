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الأهلي يعود

2026.09.02 | 09:51 pm
عاود لاعبو فريق الأهلي الأول لكرة القدم تدريباتهم، الأربعاء، بعد يوم من الخسارة 0ـ3 أمام الهلال في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة لدوري روشن السعودي (المركز الإعلامي ـ الأهلي)
الأهلي يعود

الأهلي يعود

الأهلي يعود

الأهلي يعود

الأهلي يعود