أولاينكا يفسد فرحة ضمك الأولى

أفسد النيجيري بيتر أولاينكا، مهاجم فريق الوحدة الأول لكرة القدم، فرحة فريق ضمك، بعد تسجيله هدف التعادل في اللحظات الأخيرة، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى.

وتقدم الوحدة أولًا عن طريق سعد القحطاني، ظهير الفريق، عند الدقيقة 27، لينهي أصحاب الأرض الشوط الأول متقدمين بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، نجح ضمك في قلب النتيجة خلال ست دقائق، بعدما أدرك إبراهيم الحربي التعادل عند الدقيقة 65، وأضاف حسن ربيع الهدف الثاني عند الدقيقة 71، وقبل نهاية المباراة بدقائق تمكن النيجيري بيتر أولاينكا، مهاجم فريق الوحدة من تسجيل هدف التعادل 90+2.

وتقاسم الفريقان نقاط المباراة، ويأتي الوحدة في المركز العاشر بـ3 نقاط من 3 تعادلات، يليه ضمك الذي يملك الرصيد نفسه.