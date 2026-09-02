سباق إسبانيا.. برينان يحسم المرحلة الـ11

فاز الدرّاج البريطاني ماتيو برينان عقب انطلاقة سريعة نحو خط النهاية في المرحلة 11 من سباق إسبانيا للدراجات، الأربعاء، حيث حقق المتسابق البالغ من العمر 21 عامًا، المنتمي لفريق فيسما ليز أبايك، فوزه الثالث في مرحلة ضمن سباق من السباقات الكبرى للمرة الأولى في مسيرته.

وتفوق برينان، الذي فاز أيضًا بالمرحلتين الثانية والرابعة، على بريان كوكار «كوفيديس» وجوردي ميوس من فريق رد بول بورا هانزجروهي في سباق انتهى بفارق ضئيل للغاية في ‌لوركا.

واحتفظ حامل ‌القميص الأحمر إنريك ماس «فريق موفيستار» ​بصدارته للترتيب ‌العام ⁠متقدمًا ​على الفائز ⁠أربع مرات بريموش روجليتش من فريق رد بول بورا هانزجروهي، حيث عبرت المجموعة بأكملها تقريبًا خط النهاية معًا بعد رحلة بلغ طولها 156.1 كيلومتر من كارتاخينا.

وقاد فاوت فان آرت، متصدر تصنيف النقاط، زميله برينان باقتدار إلى المقدمة بعد المنعطف الأخير، ليتجاوز كوكار ويعبر خط ⁠النهاية رافعًا يده احتفالًا بالفوز.

وقال برينان، الفائز ‌بالبطولة الوطنية البريطانية تحت ‌23 عامًا العام الماضي: «أخذنا زمام المبادرة ​مرة أخرى اليوم... كان ‌عملًا رائعًا في آخر 10 كيلومترات لإبقائنا في ‌الموقع الصحيح».

ويعود ​السباق إلى المناطق الجبلية الخميس بمرحلة تمتد لمسافة 166.6 كلم من بييرا إلى كالار ألتو.