بارتي ودياو أساسيان أمام الهلال

أبلغت «الرياضية» مصادرُ خاصة جاهزية الغاني توماس بارتي، لاعب وسط فريق الشباب الأول لكرة القدم، لخوض مباراة الهلال، التي يحتضنها ملعب «إس إتش جي أرينا» الجمعة ضمن خامس جولات دوري روشن السعودي.

وتعافى بارتي سريعًا من إصابةٍ تعرّض لها بعد انضمامه إلى الفريق وخوضه مباراة الرياض، ضمن الجولة الثالثة الأسبوع الماضي.

وعاد الغاني إلى التدريبات الثلاثاء ولعِب ضمن الفريق الأساسي في المناورة خلال تدريب الأربعاء.

ورجّحت المصادر مشاركته أساسيًا أمام الهلال، ولفتت إلى جاهزية جميع عناصر الشباب وخلوّ صفوفه من الإصابات بعد تعافي النجم الغاني، وأفادت باعتزام الجهاز الفني استبعاد المدافع الصربي لازار ستويانوفيتش من خططه للمباراة المقبلة، على أن يُحدِّد لاحقًا الأجانب الثمانية الذين سيدخلون إلى قائمتها.

وتضم صفوف «الليوث» عشرة لاعبين أجانب، من بينهم السنغالي موري دياو، حارس المرمى القادم أخيرًا من لوهافر الفرنسي، والذي ضَمِن البدء أمام الهلال، طبقًا للمصادر، بعدما حظِي أمام الحزم، الأحد ضمن الجولة الرابعة، بمشاركته الشبابية الأولى.

ويختتم «الليوث» استعداداتهم للمباراة بحصة تدريبية خفيفة مساء الخميس، تشهد وضع المدرب الألماني توماس ليتش لمساته الأخيرة على الفريق قبل ملاقاة «الأزرق».

وتحت قيادة ليتش، المُعيَّن الصيف لجاري، لَعِب الشباب خمس مباريات، خسِر اثنتين وتعادل في ثلاث ولا يزال يبحث عن فوزه الأول.