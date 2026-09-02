بثنائية الرائد.. العلا يسترد الصدارة

استرد فريق العلا الأول لكرة القدم صدارة دوري الدرجة الأولى، بعد فوزه على الرائد 2-0، الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية في المدينة المنورة، ضمن منافسات الجولة الثالثة.

وحسم العلا المواجهة خلال الشوط الأول، بعدما افتتح الهولندي سيلا سو التسجيل من ركلة جزاء عند الدقيقة 32، قبل أن يضيف الهندوراسي روميل كويوتو الهدف الثاني عند الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني، حافظ العلا على تقدمه، فيما لم ينجح الرائد في تقليص الفارق، لتنتهي المواجهة بانتصار أصحاب الأرض بثنائية نظيفة.

ورفع العلا رصيده إلى 9 نقاط محققًا العلامة الكاملة من ثلاثة انتصارات، ليسترد صدارة ترتيب الدوري، فيما بقي الرائد في المركز الـ13 برصيد 3 نقاط.