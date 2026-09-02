قبل الأهلي.. الرياض يدعم الدفاع بصفقتين

دعمت إدارة فريق الرياض الأول لكرة القدم دفاع الفريق الأول لكرة القدم بصفقتين قبل مواجهة الأهلي، الجمعة في خامس جولات دوري روشن السعودي.

وتعاقد النادي العاصمي مع محمد الشمري المدافع الشاب البالغ من العمر 20 عامًا في صفقة انتقال حر، كما ضم حسين قاسم الظهير الأيسر بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري قادمًا من الفتح، حسبما كشف عنه عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، الأربعاء.

ميدانيًا، رفع فريق الرياض درجة استعداداته بحصة تدريبية مسائية على ملعبه الأربعاء تحت قيادة مدربه البرازيلي ماوريسيو دولاك، وتركزت بشكل كبير على النواحي الفنية والتكتيكية.

ويحتل الرياض المركز الـ12 برصيد 4 نقاط، بينما يأتي الأهلي سابعًا بـ6 نقاط قبل مباراتهما على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة.