الخميس.. إصابتا هيرنانديز ولاجامي تحت الأشعة

أظهرت الفحوصات الطبية تعرّض الفرنسي ثيو هيرنانديز، ظهير أيسر فريق الهلال الأول لكرة القدم، إلى إصابةٍ في العضلة الضامة، حسبما أعلن ناديه مساء الأربعاء.

ويخضع اللاعب، وكذلك المدافع علي لاجامي، إلى فحوصات بالأشعة على موضعَي إصابتيهما، الخميس.

وأصيب لاجامي، حسب بيانٍ من النادي، في عضلة الفخذ الخلفية، وخضع إلى جلسة علاجية الأربعاء داخل العيادة الطبية، في مركز «الماجدية» التدريبي، التي استقبلت أيضًا المدافع التركي يوسف أكتشيتشيك، لشعوره بآلامٍ في الركبة.

وبعد الفوز على الأهلي 3ـ0 الثلاثاء، عاد الهلال إلى التدريبات الأربعاء، مطلقًا استعداداته لمواجهة الشباب، الجمعة ضمن خامس جولات دوري روشن السعودي.

وحقق الفريق علامة الفوز الكاملة خلال الجولات الأربع الماضية، جامعًا 12 نقطة من أمام الفيصلي والفيحاء والخليج والأهلي.

وأمام الأهلي في «الكلاسيكو»، أصيب هيرنانديز ولاجامي، بعدما شاركا من البداية، وخرجا في تبديلين اضطراريين.