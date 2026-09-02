كأس إيطاليا.. ساسولو وأودينيزي يعبران إلى دور الــ16

تأهل فريق ساسولو الأول لكرة القدم إلى دور الـ16 من بطولة كأس إيطاليا بعد تغلبه على نظيره فروسينوني بركلات الترجيح 4ـ3 عقب التعادل في الوقت الأصلي بنتيجة 1ـ1 الأربعاء.

وسجل الأرجنتيني بينخا دومينجيز هدف التقدم لساسولو في الدقيقة 36، ثم أدرك الصربي أليكسا تيرزيتش التعادل لفروزينوني عند الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

واستمر التعادل قائمًا، حتى حسمت بركلات الترجيح، ليضرب ساسولو موعدًا مع يوفنتوس.

وفي مباراة ثانية، عبر فريق أودينيزي إلى الدور ذاته بعدما قلب تأخره بهدف أمام فينسيا إلى فوز 2ـ1.

وتقدم الضيوف عن طريق ريتشي ساجرادو بعد مرور 9 دقائق على صافرة البداية، فيما أدرك الإيفواري فاكون بايو التعادل عند الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني عاد بايو بالهدف الشخصي الثاني له ولفريقه عند الدقيقة 53.