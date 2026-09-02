قبل الاتحاد.. آنج يدرس خيار العقيدي

يحدد الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، في تدريبات الخميس خياراته الفنية، من خلال مواصلة الاعتماد على نواف العقيدي في القائمة الأساسية، أو الاستعانة بخدمات البرازيلي بينتو في مركز حراسة المرمى قبل مواجهة الاتحاد السبت المقبل في قمة الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أنَّ آنج يفكر في الاستعانة باللاعبين الأجانب الثمانية داخل الملعب، كما في المواجهة الماضية أمام التعاون، التي أعاد فيها العقيدي إلى حماية الشباك، واعتمد على سبعة أجانب في التشكيلة الأساسية واحتفظ بالإسباني إينيجو مارتينيز في دكة البدلاء، ما يعني خروج بينتو من القائمة المستدعاة للكلاسيكو.

وكان بينتو قد غاب عن مباراة التعاون الماضية بسبب البطاقة الحمراء التي تحصل عليها في مباراة الاتفاق ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن، ما تسبب في إبعاده عن مباراة التعاون الماضية.

إلى ذلك، أكد المصدر نفسه أنَّ سعد الناصر سيدخل القائمة التي ستغادر إلى مدينة جدة، مساء الجمعة المقبل، على أن يحدد المدرب التشكيلة الأساسية في الاجتماع الفني الذي يسبق المباراة بساعات.

وتعافى الناصر من الإصابة التي تعرض لها في الجولة الافتتاحية أمام الفتح، بعد تعرضه لكدمة في مفصل القدم.

ويحتل النصر المرتبة الثانية في قائمة دوري روشن السعودي مبتعدًا بفارق الأهداف عن الهلال بعد أن حصد العلامة الكاملة «12 نقطة» بتحقيقه أربعة انتصارات متتالية أمام الفتح 3ـ0، والرياض 4ـ0، والاتفاق 3ـ2، والتعاون 2ـ1.