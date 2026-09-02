يوناني يطلب الغامدي.. تعقيدات تعطل الصفقة

تلقى فيصل الغامدي، لاعب وسط فريق نيوم الأول لكرة القدم، عرضًا من أتروميتوس اليوناني للانتقال إلى صفوفه بنظام الإعارة لمدة موسم واحد، وفقًا لما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الغامدي أبدى استياءه من التعقيدات التي عطلت إتمام الصفقة، في ظل رغبته في خوض التجربة، إلا أن الظروف المرتبطة بها تقف أمام رحيله، ما يجعل استمراره مع نيوم الخيار الأقرب حتى الآن.

وبيَّنت المصادر أن اللاعب يرى في العرض اليوناني مشروعًا مميزًا يتيح له فرصة المشاركة أساسيًّا والحصول على دقائق لعب أكثر، ويفتح أمامه أبواب العودة إلى قائمة المنتخب السعودي، والمشاركة في بطولتي كأس الخليج وكأس آسيا المقبلتين.

وبدأ الغامدي «25 عامًا» مسيرته في الفئات السنية بنادي الاتفاق، قبل أن يصعد إلى الفريق الأول، ومنه انتقل إلى الاتحاد صيف 2023، كما خاض تجربة احترافية مع بيرشكوت البلجيكي بنظام الإعارة موسم 2024ـ2025، قبل عودته إلى الفريق الجداوي، وانتقاله أخيرًا إلى نيوم معارًا حتى نهاية الموسم الجاري.