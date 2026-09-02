استعاد ذكرياته الإنجليزية.. بوستيكوجلو مدرب الشهر من أول محاولة

اقتنص الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، جائزة أفضل مدربٍ في دوري روشن السعودي خلال شهر أغسطس الماضي، الأول له في المسابقة، فيما ذهبت جائزة أفضل لاعب إلى البرتغالي روبن نيفيش، لاعب الوسط.

ويجدّد اختيار بوستيكوجلو ذكريات فوزه، مع توتنام هوتسبير، بجائزة أفضل مدرب في أغسطس 2023 على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، بعد مبارياته الأربع الأولى في البطولة.

وأعلنت رابطة دوري روشن، مساء الأربعاء، عن الفائزين بجوائزها للشهر الماضي، الذي جرت خلاله الجولات الأربع الأولى.

وحصل المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال، على جائزة أفضل حارس، وفاز حامد الشنقيطي، حارس مرمى الخلود، بجائزة أفضل لاعب واعد.

وبعد قيادته النصر إلى الفوز في الجولات الأربع، حصد بوستيكوجلو جائزة أفضل مدربٍ خلال أغسطس، شهره الأول في الملاعب السعودية.

وكسِب الهلال كذلك جميع مبارياته ويتصدّر جدول الترتيب بأفضلية فارق الأهداف. واختير نجمُه نيفيش أفضل لاعبٍ في الشهر الماضي.

وبعد انتهاء كل شهرٍ من الموسم، تعلن الرابطة عن أسماء الفائزين بجوائز الأفضل، المقدّمة من مجموعة «روشن».