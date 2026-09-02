المقاولون والاتحاد يحققان الانتصار الأول

حقق فريقا الاتحاد السكندري والمقاولون العرب انتصارهما الأول في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم عقب فوز الأول على مضيفه أبو قير للأسمدة، الصاعد حديثًا لدوري الأضواء، 2-0، فيما كسب الثاني مضيفه الجونة بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الثالثة، الأربعاء.

ورفع الاتحاد رصيده إلى أربع نقاط ليحتل المركز 10، ⁠في حين تجمد رصيد أبو قير عند ثلاث ‌نقاط في المركز 13.

وسجل حسام ‌حسن هدف التقدم للاتحاد في الدقيقة ​68، ثم ضاعف الاتحاد تقدمه بهدف آخر عن طريق النيجيري إيزاك سافيور عند الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.

وفي مباراة سبقتها حقق المقاولون العرب انتصاره ⁠الأول أيضًا بفوزه 1-0 على مضيفه الجونة.

ورفع المقاولون رصيده إلى ثلاث نقاط ليصعد إلى المركز 12، في حين تجمد رصيد الجونة عند نقطتين في المركز 15.

وتعرض المهاجم إدريسا تيام للعرقلة داخل منطقة الجزاء من أحمد مسعود حارس الجونة، ليحتسب الحكم ركلة جزاء سجلها مصطفى جمال في الدقيقة 44.

وألغى حكم الفيديو المساعد ركلة جزاء ثانية للمقاولون العرب في الدقيقة 71 لصالح تيام، قبل أن ينال اللاعب بطاقة صفراء بسبب التدخل مع حارس الجونة مسعود.

وفي مباراة ثالثة فاز سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0 على ضيفه مودرن سبورت.

ورفع سيراميكا رصيده إلى ​ست نقاط في المركز الثالث، خلف المتصدر بيراميدز وحامل اللقب الزمالك، بينما تجمد رصيد مودرن سبورت عند أربع نقاط في المركز التاسع.

وتقدم سيراميكا كليوباترا بهدف مبكر في الدقيقة السابعة سجله النيجيري صديق أوجولا، قبل أن يضاعف المغربي ‌أحمد بلحاج النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 64.

ويتصدر بيراميدز الترتيب ​وله تسع نقاط بالعلامة ​الكاملة بعد ثلاث مباريات، متقدمًا بفارق نقطتين عن الزمالك حامل اللقب.