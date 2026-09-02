بايرن يقلبها على أوسنابروك

قلب فريق بايرن ميونيخ الأول لكرة القدم تأخره بهدف أمام مضيفه أوسنابروك «درجة ثانية»، إلى انتصار 4-1 ، ضمن منافسات الدور الأول من بطولة كأس ألمانيا، في المباراة التي استضافها ملعب «بريمر بروكه» الأربعاء.

وبادر أصحاب الأرض بإحراز هدف السبق عن طريق روبن ميسنر بعد مرور 5 دقائق على صافرة البداية، قبل أن يتمكن الإنجليزي هاري كين مهاجم الفريق البافاري من إدراك التعادل عند الدقيقة 18.

ووضع توم بيشوف لاعب البايرن «حامل اللقب» في المقدمة بهدف ثانٍ عند الدقيقة 24، ثم عزز الفرنسي مايكل أوليسيه النتيجة بهدف ثالث عند الدقيقة 76، واختتم كين أهداف المباراة بهدف شخصي ثانٍ له ورابع لفريقه عند الدقيقة 86، لتنتهي المواجهة بفوز بايرن برباعية مقابل هدف، ويحبط محاولة أوسنابروك في تكرار سيناريو كأس ألمانيا 1978 عندما تغلب على البافاري 5ـ4.