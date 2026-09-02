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تحضيرات الكلاسيكو

2026.09.02 | 11:42 pm
كثف فريق الاتحاد الأول لكرة القدم تحضيراته، الأربعاء استعدادًا لموقعة الكلاسيكو أمام النصر، السبت على ملعب الإنماء في جدة ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي (المركز الإعلامي ـ الاتحاد)
تحضيرات الكلاسيكو

تحضيرات الكلاسيكو

تحضيرات الكلاسيكو

تحضيرات الكلاسيكو

تحضيرات الكلاسيكو