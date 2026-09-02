تحضيرات الكلاسيكو

كثف فريق الاتحاد الأول لكرة القدم تحضيراته، الأربعاء استعدادًا لموقعة الكلاسيكو أمام النصر، السبت على ملعب الإنماء في جدة ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي (المركز الإعلامي ـ الاتحاد)