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البايرن يعبر

2026.09.03 | 12:02 am
تغلب فريق بايرن ميونيخ الأول لكرة القدم على مضيفه أوسنابروك 4-1 خلال المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن بطولة كأس ألمانيا، ليحتفل اللاعبون بعبورهم إلى الدور المقبل، في طريق الحفاظ على اللقب، الأربعاء. (وكالات)
البايرن يعبر

البايرن يعبر

البايرن يعبر

البايرن يعبر

البايرن يعبر

البايرن يعبر