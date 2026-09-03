البايرن يعبر

تغلب فريق بايرن ميونيخ الأول لكرة القدم على مضيفه أوسنابروك 4-1 خلال المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن بطولة كأس ألمانيا، ليحتفل اللاعبون بعبورهم إلى الدور المقبل، في طريق الحفاظ على اللقب، الأربعاء. (وكالات)