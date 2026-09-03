التمياط يبدأ مهمة الهلال

باشر نواف التمياط، نجم كرة القدم السعودية السابق، عملَه داخل شركة نادي الهلال الأربعاء، وفقًا لما أوضحته مصادر خاصة بـ «الرياضية».

وسيعلن النادي قريبًا عن الهيكلة الإدارية الجديدة، بحسب المصادر التي رجّحت تعيين التمياط على مستوى الإدارة التنفيذية.

وبدأ النجم الهلالي الدولي السابق عمله من داخل مركز «الماجدية» الرياضي، المقر الجديد لتدريبات الفريق الأول.

ونقل الهلال التدريبات مع بداية الموسم الجاري إلى «الماجدية»، الذي يضمّ ملاعب ومرافق رياضية مختلفة ومكاتب إدارية.