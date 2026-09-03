القادسية يعير أوتافيو إلى الريان

وافقت إدارة نادي القادسية على إعارة البرتغالي أوتافيو مونتيرو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى الريان القطري لمدة موسم، وفق ما نشره حساب «الرياضية عاجل»، الخميس.

وكانت «الرياضية» كشفت في 5 مارس الماضي عن أن الإيرلندي الشمالي براندن رودجرز، مدرب القادسية قرر الاستغناء عن خدمات أوتافيو بعد نهاية الموسم الماضي على الرغم من تبقي عامين في عقده.

وأضاف المصدر نفسه آنذاك أن رودجرز لم يقتنع بخدمات لاعب الوسط البرتغالي.

وانتقل أوتافيو «31 عامًا» إلى القادسية مطلع الموسم الماضي قادمًا من النصر.

ورفقة القادسية لعب البرتغالي 21 مباراة في مختلف المسابقات نجح خلالها في تقديم 3 تمريرات حاسمة.

وسجل أوتافيو حضوره الأول في الدوري السعودي موسم 2023 ـ 2024 مع النصر قادمًا من بورتو البرتغالي.

ومع الفريق العاصمي شارك اللاعب البرتغالي في 84 مباراة خلال مختلف المسابقات سجل خلالها 12 هدفًا وصنع 16.