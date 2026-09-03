البريكان يتسلم شهادة «جينيس»

تسلم ماجد البريكان، مساعد الأمين العام للإعلام والاتصال والمتحدث الرسمي لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة «ريف السعودية»، شهادة موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، عقب نجاحه في تنظيم أكبر تجمع زراعي بالعالم خلال يوم واحد، على هامش الملتقى الدولي الأول لريف السعودية في محافظة الأحساء، بمشاركة 1731 شخصًا من المهتمين والمختصين والعاملين في القطاع الزراعي.

وجاء تسجيل الرقم القياسي العالمي تتويجًا للجهود التنظيمية التي قادها البريكان في إعداد وتنفيذ الفعالية، التي استطاعت استقطاب هذا العدد الكبير من المشاركين وتسجيله رسميًا ضمن الأرقام القياسية العالمية.

ويُعد الإنجاز إضافة للحضور السعودي في تنظيم الفعاليات الزراعية الكبرى، ويعكس ما تمتلكه السعودية من قدرات وكفاءات قادرة على إدارة وتنظيم فعاليات نوعية بمستويات عالمية.

وأعرب البريكان عن اعتزازه بتسلم شهادة «جينيس»، مؤكدًا أن الإنجاز جاء بفضل الدعم الذي حظيت به الفعالية، والجهود المشتركة التي أسهمت في نجاح تنظيمها، مشيرًا إلى أن وصول فعالية زراعية نظمت في الأحساء إلى موسوعة الأرقام القياسية يمثل إنجازًا يبعث على الفخر ويعكس المكانة المتنامية للقطاع الزراعي السعودي.