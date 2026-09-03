الفيصلي يقترب من الزراعي

اقتربت إدارة النادي الفيصلي من التعاقد مع حسين الزراعي، ظهير أيسر فريق الدرعية الأول لكرة القدم بنظام الإعارة لمدة موسم واحد، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن إدارة النادي العنابي قطعت شوطًا كبيرًا في المفاوضات مع إدارة الدرعية من أجل إنهاء التعاقد رسميًا.

ومثل الزراعي الدرعية في 21 مباراة، سجل هدفًا ولم يسهم في صناعة أي هدف.

وانتقل البالغ من العمر 21 عامًا إلى الدرعية قادمًا من الفتح يوليو 2025.

ويحتل الفيصلي المركز الـ 18 في سلم ترتيب دوري روشن السعودي برصيد نقطة واحدة من تعادل وثلاث خسائر.