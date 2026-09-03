الريال يعاقب أسنسيو

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، الخميس، عن فتح النادي إجراءً تأديبيًا بحق مدافعه الإسباني راؤول أسنسيو، على خلفية تورطه في عدد من القضايا القضائية والأمور خارج المستطيل الأخضر.

وأكد مورينيو أن النادي فتح إجراءً تأديبيًا بحق المدافع الإسباني، في إشارة إلى احتمال عدم عودته للمشاركة تحت قيادته.

وقال مورينيو في مؤتمر صحافي، قبل مواجهة ريال بيتيس، الجمعة، ضمن منافسات دوري «لاليجا»: «أسنسيو لاعب محترف نموذجي. عندما كان في كامل جاهزيته البدنية، لم يكن هناك من يتدرب بجدية مثله، والآن، وعلى الرغم من إصابته منذ عدة أسابيع، فإنه أول من يصل وآخر من يغادر».

وأضاف المدرب البرتغالي: «لكن لاعب ريال مدريد يبقى لاعبًا في ريال مدريد على مدار 24 ساعة، سبعة أيام في الأسبوع، و12 شهرًا في العام، وكل ما تفعله خارج الملعب يمثل ريال مدريد، ويمكن أن يسيء إلى سمعة النادي ومكانته، أنا لست سعيدًا. الجميع يرتكب الأخطاء، لكن تراكم الأخطاء أمر مختلف».

وُحكم على اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، والذي تدرّج في أكاديمية النادي الملكي، الأربعاء، بغرامة قدرها 16.700 دولار، وسحب رخصة القيادة لمدة ثمانية أشهر، على خلفية القيادة تحت تأثير الكحول.

وتبدأ في جران كناريا، الخميس، محاكمته في قضية قضائية أخرى، إلى جانب ثلاثة لاعبين سابقين من أكاديمية النادي.

ويُحاكم أسنسيو على خلفية اتهامه بتسريب فيديو يخص فتاتين، من دون موافقتهن، يعود إلى 2023.

ووفقًا للصحافة الإسبانية، يُتوقع أن تتم تبرئته بعد أن قدّم اعتذاره إلى الضحيتين.

ويعاني أسنسيو من إصابة في أوتار الركبة منذ منتصف يوليو الماضي، ولم يوجه إليه مورينيو أي استدعاء للمباريات حتى الآن.

وفرض أسنسيو نفسه خلال الموسمين الماضيين، كخيار جدي في قلب دفاع ريال مدريد، قبل أن ينضم إلى قائمة المنتخب الإسباني 2025، من دون أن يخوض أي مباراة دولية حتى الآن.